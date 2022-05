Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Benzema pourrait plomber l'opération Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 10h15 par Arthur Montagne mis à jour le 17 mai 2022 à 10h48

Alors que Kylian Mbappé aspire à être le leader sportif d'un projet, Karim Benzema, qui s'est imposé que le patron incontesté du Real Madrid, pourrait bien remettre en cause son arrivée au Real Madrid.

L'annonce de Kylian Mbappé est imminente. Dimanche soir, l'attaquant du PSG l'a confirmé, son « choix est quasiment fait . » L'idée du crack de Bondy est d'annoncer enfin sa décision avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, à savoir le 28 mai. Le suspens va donc prochainement prendre fin et Kylian Mbappé révèlera son choix entre une prolongation au PSG ou une signature au Real Madrid. En Espagne, ce suspens n'en est pas un puisque son arrivée dans le club merengue ne fait pas de doute. Cependant, tout n'est pas encore réglé.

Benzema numéro 1 incontesté au Real ?