Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé déjà d'accord avec le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 17 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 17 mai 2022 à 8h16

Malgré l'imminence de l'annonce de son choix, il semblerait que Kylian Mbappé n'ait pas encore trouvé d'accord avec le Real Madrid. Le PSG aurait donc encore ses chances de prolonger son attaquant.

Le feuilleton Mbappé touche à sa fin. Et pour cause, alors que le contrat de l'attaquant français s'achève le 30 juin avec le PSG, il a annoncé à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP qu'il révèlerait « officiellement [s]a décision sur [s]on avenir avant de rejoindre l'équipe de France . » Autrement dit, avant le 28 mai, date du prochain rassemblement des Bleus. Par conséquent, d'ici une petite dizaine de jours Kylian Mbappé annoncera enfin son choix entre le PSG et le Real Madrid. « C’est presque fait », assurait même Kylian Mbappé dimanche. Et selon la presse espagnole, cela ne fait aucun doute, l'international français va rejoindre l'Espagne où l'attend un juteux contrat au Real Madrid.

Pas d'accord avec le Real