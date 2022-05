Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va annoncer un gros transfert !

Publié le 19 mai 2022 à 17h15 par Arthur Montagne

Prêté par le Sporting CP l'été dernier, Nuno Mendes devrait bien être définitivement transféré au PSG pour environ 40M€. L'officialisation du transfert pourrait même intervenir dans les prochains jours.

L'été dernier, dans les dernières heures du mercato, le PSG a obtenu le prêt de Nuno Mendes qui a débarqué en provenance du Sporting CP avec le statut de grand espoir à son poste. Il faut dire que le club de la capitale avait besoin de renforts dans le couloir gauche de sa défense. Et pour cause, Mitchel Bakker a été transféré au Bayer Leverkusen tandis que Juan Bernat ne s'était pas encore remis de sa rupture des ligaments croisés. Par conséquent, Mauricio Pochettino ne pouvait compter que sur Layvin Kurzawa, qui n'est jamais entré dans ses plans, et Abdou Diallo, défenseur central de formation.

Officialisation imminente pour Nuno Mendes