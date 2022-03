Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Nuno Mendes sur son arrivée !

Publié le 24 mars 2022 à 22h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Nuno Mendes. Interrogé ce jeudi, l'international portugais a justifié son choix de rejoindre le club de la capitale.

Pour venir épauler et concurrencer Juan Bernat, le PSG a décidé de miser sur Nuno Mendes. En effet, Leonardo a trouvé un accord avec le Sporting pour boucler un prêt avec option d'achat lors du dernier mercato estival. Et alors que le directeur sportif du PSG devrait faire le nécessaire pour activer cette clause, Nuno Mendes ne regrette pas du tout son choix d'avoir rejoint Paris. Lors d'un entretien accordé à Break Time (PSG TV), le latéral gauche portugais a avoué qu'il avait toujours voulu s'engager en faveur de l'écurie rouge et bleu.

«C’était un choix facile, parce que j’ai toujours voulu jouer au PSG»