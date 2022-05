Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est déjà passé à l’action pour un renfort défensif XXL !

Publié le 19 mai 2022 à 17h00 par Bernard Colas

Ce jeudi, la presse catalane explique que le FC Barcelone souhaite se positionner sur Kalidou Koulibaly. Un intérêt qui n’est pas nouveau, puisque Xavi aurait déjà échangé avec le défenseur sénégalais.

Le FC Barcelone a déjà les idées claires pour le prochain mercato estival. En plus d’une pointure en attaque, le club culé souhaite mettre la main sur un défenseur, et ce malgré la future arrivée très probable d’Andreas Christensen en tant qu’agent libre. Jules Koundé (FC Séville) est apprécié, tout comme Kalidou Koulibaly (Naples), une piste qui pourrait être privilégiée puisque l’international sénégalais s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. Xavi apprécie particulièrement le profil du joueur, annoncé sur les tablettes du PSG ces dernières années, et l’entraîneur du Barça aurait déjà eu l’occasion d’échanger avec sa cible.

Xavi a discuté avec Koulibaly