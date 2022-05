Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deschamps, Sampaoli… Le dossier Kamara est sur toutes les bouches !

Publié le 19 mai 2022 à 16h30 par La rédaction

Alors qu’il pourrait jouer son dernier match avec l’OM, Boubacar Kamara, appelé en équipe de France pour la première fois, a vu son futur revenir au centre des discussions. Didier Deschamps, Jorge Sampaoli et Mattéo Guendouzi se sont confiés sur l’avenir du néo international français.

Boubacar Kamara disputera t-il son dernier match avec l’OM ce samedi contre Strasbourg ? En fin de contrat en juin prochain, le joueur formé à Marseille semble désormais très loin d’une prolongation. Plusieurs écuries sont sur le coup dont Aston Villa et l’Atlético de Madrid. Même si le club olympien espère un retournement de situation, un nouveau bail ne serait plus dans les tuyaux explique L’Equipe . Et avec sa première convocation en équipe de France, Boubacar Kamara pourrait avoir l’opportunité de se montrer. Interrogé sur l’avenir du milieu de terrain de 21 ans en conférence de presse, Didier Deschamps n’en a pas trop dit : « Il sera peut-être amené (à partir), comme d’autres joueurs. Il est dans un environnement qu’il connaît. Il aura un choix à faire très certainement par rapport à où il jouera l’année prochaine, ça c’est sa gestion de carrière ». Même si Pablo Longoria s’est longtemps battu pour conserver Kamara, le président de l’OM n’aura pas réussi à le faire changer d’avis. Côté marseillais, les avis sur ce feuilleton sont partagés.

« J'espère qu’il prolongera, il a grandi ici, sa famille vit ici, il aime le club »