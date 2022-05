Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bonne nouvelle pour le recrutement d'Ancelotti ?

Publié le 19 mai 2022 à 13h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le gardien de but de Naples David Ospina a pris une décision radicale en lien direct avec son avenir !

Si Thibaut Courtois est un titulaire indiscutable dans les cages du Real Madrid depuis quatre saisons, la Maison Blanche est à la recherche d’un deuxième gardien de but qui ferait office de doublure au belge. Alors que l'entraineur Carlo Ancelotti souhaite faire venir le portier David Ospina, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Naples, ce dernier aurait pris une décision très importante par rapport à son avenir !

Ospina stoppe ses négociations avec Naples