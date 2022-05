Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 19 mai 2022 à 9h00 par Thomas Bourseau

Alors que le président Florentino Pérez ne lui a toujours pas offert de prolongation de contrat, Luka Modric a l’infime conviction de vouloir continuer au Real Madrid la saison prochaine et ne s’en est pas caché.

Bien qu’il soit toujours capable d’éclair de génie comme il l’a démontré lors de la phase à élimination directe de cette édition de la Ligue des champions, Luka Modric (36 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid qui arrivera à expiration le 30 juin prochain. De quoi se poser des sérieuses questions sur l’avenir de Luka Modric qui n’a pas caché par le passé son souhait de poursuivre sa carrière au Real Madrid et même d’à terme y raccrocher les crampons. Et Modric a profité d’un trophée qui lui a été décerné ce mercredi pour en rajouter une couche sur son désir de continuer au Real Madrid.

Modric veut prendre sa retraite au Real Madrid et lui déclare sa flamme : «c'est pour la vie»