Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti interpelle Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 19 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Après avoir avoué être en pleines négociations avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat, Marco Verratti a indirectement interpellé le président Nasser Al-Khelaïfi en lui faisant part de sa volonté de prolonger son contrat actuel expirant en juin 2024.

Depuis son arrivée à l’été 2012 en provenance de Pescara, Marco Verratti s’est mué comme étant une référence à son poste que ce soit au PSG et à une autre échelle dans le football européen. De quoi permettre au FC Barcelone de formuler un intérêt pour la star du PSG à l’été 2017, qui dispose d’ailleurs d’un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Et comme il l’a fait savoir ces dernières heures, Verratti serait bien emballé par l’idée de rallonger son aventure au PSG et l’a fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi.

« Actuellement on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter »