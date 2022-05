Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est interpellé dans le vestiaire !

Publié le 19 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Au cœur de toutes les spéculations pour son avenir, Kylian Mbappé reçoit un message au sein du vestiaire du PSG puisque Marco Verratti a évoqué ce dossier.

« J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France ». Le message est signé Kylian Mbappé. Dimanche, l'attaquant du PSG révélait effectivement que l'annonce de sa décision était imminente puisqu'il communiquerait avant le 28 mai, date du prochain rassemblement en équipe de France. Et au sein du vestiaire parisien, on attend également le dénouement avec impatience comme l'explique Marco Verratti.

Verratti évoque le cas Mbappé