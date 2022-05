Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Tchouaméni va rejoindre…

Publié le 19 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Auteur d’une excellente saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni devrait faire ses valises cet été. Pour aller où ? Aujourd’hui, on y verrait plus clair.

Impressionnant sous les couleurs de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Ainsi, l’international français intéresserait le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool. Une énorme bataille est ainsi annoncée pour Tchouaméni, qui expliquait dernièrement à propos de son avenir : « Encore en Ligue 1 la saison prochaine ? Bonne question. J’ai un contrat jusqu’en 2025. Aujourd’hui, je suis bien à l’AS Monaco. Donc je pense que le plus important c’est le match contre Lens. On fera les comptes à la fin. On verra ce que l’avenir me réserve ».

Direction… l’Angleterre ?

L’avenir d’Aurélien Tchouaméni est donc au coeur des rumeurs. Mais cela commencerait à s’éclaircir pour le joueur de l’AS Monaco. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, au Real Madrid, Carlo Ancelotti veut garder ses joueurs actuels au milieu et sans départ, aucune offensive ne sera lancée. De son côté, le PSG serait toujours à l’affût, mais c’est plutôt du côté de l’Angleterre que Tchouaméni pourrait poser ses valises cet été. Direction alors Liverpool ?