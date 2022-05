Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros coup pour remplacer Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 11h45 par La rédaction

Afin de succéder à Kylian Mbappé, le PSG aurait rouvert la piste menant à Richarlison, l’attaquant d’Everton. L’international brésilien suscite aussi l’intérêt de Manchester United, du Real Madrid et du Bayern Munich.

Avec la décision de Kylian Mbappé qui approche de plus en plus, le PSG se doit de préparer la suite. Plusieurs noms sont revenus mais pour le moment, aucune piste ne semble concrète pour Leonardo. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux idées du PSG. Mais avec le départ déjà acté d’Haaland à Manchester City et l’envie du Polonais de rejoindre le FC Barcelone, l’affaire se complique. Le PSG pourrait donc rouvrir un vieux dossier.

Richarlison dans le viseur