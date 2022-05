Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux menaces XXL identifiées pour cet international français !

Publié le 18 mai 2022 à 10h30 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone souhaite s’attacher les services de Jules Koundé, la concurrence s’annonce importante dans ce dossier.

Si Robert Lewandowski enflamme actuellement l’actualité en Catalogne, le nom de Jules Koundé pourrait également animer le mercato du FC Barcelone. Xavi souhaite renforcer sa charnière centrale cet été et aurait coché le nom de Jules Koundé, encore son contrat avec le FC Séville jusqu’en juin 2024. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, l’international français devrait cette fois-ci avoir l’occasion de plier bagage, incitant le Barça à vouloir se positionner malgré ses problèmes financiers. Pour parvenir à ses fins, Joan Laporta pourrait proposer un ou plusieurs joueurs au club andalou, prêt à écouter les arguments de l’écurie blaugrana. Cependant, le FC Barcelone n’est pas seul sur le coup.

Chelsea et Newcastle veulent doubler le Barça