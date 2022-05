Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les plans de Caïazzo avec Kombouaré tombent déjà à l’eau ?

Publié le 18 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Pour remplacer Pascal Dupraz à l’ASSE, Bernard Caïazzo voudrait attirer Antoine Kombouaré. Problème, l’actuel entraîneur du FC Nantes pourrait bien opter pour un autre défi.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’ASSE, Pascal Dupraz ne devrait ensuite pas continuer avec les Verts. Qui viendra alors le remplacer sur le banc de touche ? Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Bernard Caïazzo aurait demandé à Loïc Perrin de se rapprocher d’Antoine Kombouaré pour le convaincre de venir à l’ASSE. A 58 ans, ce dernier est actuellement en poste au FC Nantes, où le flou persiste concernant son avenir. Pourrait-il alors s’envoler pour le Forez ?

La Côte d’Ivoire plutôt que l’ASSE ?