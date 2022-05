Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouameni fait une annonce pour son avenir !

Publié le 17 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Convoité par de nombreux clubs, Aurélien Tchouaméni, dont l'avenir à l'AS Monaco est incertain, a été interrogé sur son avenir.

Auteur d'une excellente saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a également profité de cet exercice pour s'imposer en équipe de France. Un nouveau statut qui ne passe évidemment pas inaperçu sur le marché puisque de nombreux clubs sont intéressés par son profil à l'image du Real Madrid et de l'AS Monaco. Mais pour le moment, il préfère se concentrer sur la fin de saison avec l'AS Monaco, bien parti pour terminer deuxième en Ligue 1.

Tchouaméni laisse planer le doute