Mercato - PSG : La prochaine destination de Paul Pogba déjà connue ?

Publié le 16 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de près par le PSG, la Juventus, le Bayern et Manchester City. Alors que ces deux derniers clubs seraient hors jeu, le PSG aurait pu se réjouir. Toutefois, Paul Pogba serait parti pour rejoindre la Juventus de Massimiliano Allegri.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, le club de la capitale aurait coché le nom de Paul Pogba car il verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter pour 0€, comme il a pu le faire avec Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) l'été dernier. D'ailleurs, à en croire Foot Mercato , Paul Pogba disposerait d'une grosse cote de popularité à Paris, puisqu'il serait préféré à son compatriote français Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde de concurrence sur ce dossier, avec Manchester City, le Bayern et la Juventus qui seraient également sur les rangs pour La Pioche . Mais parmi ces équipes, Nasser Al-Khelaïfi n'aurait qu'un seul adversaire à avoir à l'oeil aujourd'hui.

La Juve a pris les devants sur le PSG, qui doit rester en stand-by

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce lundi, Paul Pogba n'aurait pas l'intention de négocier un transfert avec Manchester City. Par ailleurs, le Bayern serait également hors jeu sur ce dossier d'après les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport . En effet, Paul Pogba ne serait pas vraiment intéressé par un départ vers la Bundesliga cet été. Ainsi, l'unique danger du PSG serait la Juventus. Mais cette menace serait à prendre très au sérieux.

A offres égales, Paul Pogba privilégie la Juve au PSG