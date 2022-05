Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est bloqué pour Paul Pogba !

Publié le 16 mai 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors qu’il s’apprête à quitter Manchester United, Paul Pogba reste pour le moment un sujet secondaire au sein du club de la capitale qui doit d’abord certaines décision en interne.

Ce n’est plus un secret pour personne, Paul Pogba (29 ans) s’apprête à quitter Manchester United alors que son contrat arrive à expiration, et le milieu de terrain de l’équipe de France s’apprête à changer de club. Le PSG et la Juventus Turin sont positionnés pour Pogba qui a, ces dernières semaines, refusé le challenge proposé par Manchester City, mais il semblerait que le Qatar soit en train de prendre du retard dans les négociations.

Le PSG coincé dans son recrutement ?

En effet, selon les informations dévoilées par RMC Sport ce lundi, le PSG ne serait pas encore en mesure de progresser dans ses discussions avec Paul Pogba puisque les dirigeants doivent avant tout prendre des décisions sur leur politique sportive avant de pouvoir accélérer concrètement le mercato estival. Et la piste Pogba serait donc à l’arrêt… Une aubaine pour la Juventus ?