Mercato - ASSE : Danger révélé pour le successeur de Dupraz !

Publié le 19 mai 2022 à 7h30 par Dan Marciano

Annoncé comme le grand favori pour remplacer Pascal Dupraz à la tête de l'ASSE, Laurent Battles aurait, récemment, été contacté par les Girondins de Bordeaux.

Pascal Dupraz arrive au bout de son aventure stéphanoise. Peu importe si l'ASSE se maintient en Ligue 1, le technicien devrait diriger son dernier match face au FC Nantes ce samedi. Après cette journée, les Verts auront une idée plus précise de la suite du projet. Selon But Football Club , les responsables auront comme grande priorité de trouver un remplaçant à Pascal Dupraz. Et un nom serait en tête de liste.

Battles ciblé par les Girondins de Bordeaux