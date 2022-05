Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce dans le feuilleton Lewandowski !

Publié le 19 mai 2022 à 7h00 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter une star cet été, le FC Barcelone penserait à Robert Lewandowski, qui n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich alors que son contrat expire en juin 2023. Le club bavarois a d’ailleurs une politique très claire concernant les prolongations.

À l’approche du mercato estival, le FC Barcelone scrute le marché des transferts à la recherche d’une nouvelle star. Dans cette optique, Joan Laporta se serait particulièrement rapproché de Robert Lewandowski au cours de ces dernières semaines. Le Polonais voit son contrat avec le Bayern Munich expirer en juin 2023 et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. Un désaccord existerait entre les deux parties, notamment sur la durée du nouveau bail de l’attaquant de 33 ans. Et il y aurait une raison très claire à cela.

Le Bayern veut investir dans les jeunes