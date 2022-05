Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça brûle pour le transfert de Robert Lewandowski !

Publié le 18 mai 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Représentant de Robert Lewandowski, Pini Zahavi se trouverait actuellement à Barcelone selon Gerard Romero alors qu’un transfert de l’attaquant du Bayern Munich au FC Barcelone fait grand bruit dans la presse. D’ailleurs, le recrutement de Lewandowski se concrétiserait au Barça. Explications.

« Est-ce que le Bayern a décidé de ne pas vendre Lewandowski ? Robert Lewandowski marque un nombre incroyable de buts année après année. Pourquoi le vendrions-nous ? Il n’y pas de remplacement pour lui, pas un seul qui marque autant de buts de manière constante. Je l’ai déjà dit assez souvent, Robert Lewandowski a un contrat jusqu’en juin 2023 et il le remplira ». Pour TZ , le président Herbert Hainer a une nouvelle fois fait part de sa volonté de voir Robert Lewandowski honorer son contrat au Bayern Munich bien que le FC Barcelone bougerait ses pions en coulisse afin de s’attacher ses services à l’occasion du mercato estival. De son côté, le président Joan Laporta ne lâcherait pas l’affaire et son secrétaire technique Jordi Cruyff a même révélé que le FC Barcelone ne s’interdisait pas de rêver ces dernières semaines au sujet du dossier Robert Lewandowski. D’ailleurs, son agent Pini Zahavi aurait pris les choses en main.

Zahavi à Barcelone, ça chaufferait pour Lewandowski !