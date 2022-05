Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin a un grand favori pour la succession de Dupraz !

Publié le 18 mai 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Arrivé au mois de décembre, Pascal Dupraz ne restera pas à l'ASSE à l'issue de la saison, quel qu'en soit le dénouement. Par conséquent, chez les Verts, on travaille déjà pour dénicher un nouvelle entraîneur et le grand favori se nomme Laurent Battles.

L'avenir de Pascal Dupraz ne semble pas s'inscrire à l'ASSE. Arrivé en décembre pour remplacer Claude Puel, l'ancien entraîneur de Toulouse avait une mission très claire, à savoir maintenir le club du Forez en Ligue 1. A une journée de la fin du Championnat, les Verts sont pourtant 19èmes et ne peuvent désormais plus espérer qu'un barrage au mieux. Par conséquent, bien que l'hypothèse d'une prolongation de Pascal Dupraz, dont le contrat s'achève le 30 juin, ait circulé durant la seconde partie de saison, ce n'est désormais plus le cas. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, l'ASSE aura un nouvel entraîneur la saison prochaine.

Battles, priorité de l'ASSE ?