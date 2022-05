Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante d’Hakimi sur le Real Madrid…

Publié le 19 mai 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté au prix fort par le PSG l’été dernier, Achraf Hakimi semble pourtant toujours autant attaché au Real Madrid et lance un appel du pied à peine masqué envers son club formateur.

Au cœur d’un mercato estival 2021 qui aura vu débarquer de nombreuses stars libres au PSG telles que Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Winaldum, le Qatar avait également sorti son chéquier pour déloger Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Le latéral droit marocain de 23 ans, recruté pour plus de 60M€, a été le renfort le plus de l’été dernier au PSG. Pourtant, Hakimi semble déjà jeter un gros froid sur son avenir…

Hakimi déclare sa flamme au Real Madrid

Interrogé par la chaine qatarie Alkass Channel, Achraf Hakimi ne manque pas de rappeler tout son amour pour le Real Madrid, son club formateur, ce qui semble donc remettre en question son avenir au PSG à long terme, surtout vu le contexte actuel entre l’écurie espagnole et le feuilleton Kylian Mbappé : « Le Real Madrid est le club qui m'a donné une chance et j'ai tout appris de lui quand j'étais jeune. Je dois tout au Real Madrid, c'est ma maison et je l'aimerai toujours (…) Je serai toujours reconnaissant au Real Madrid. Voyons ce qui se passera dans le futur », lâche tout simplement Hakimi.