Mercato - OM : McCourt fait une énorme demande à Longoria !

Publié le 19 mai 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

A l'approche du mercato estival, l'OM est déjà actif en coulisses. Il faut dire que Pablo Longoria a plusieurs chantiers à régler, et Frank McCourt espère notamment que le président olympien réussira à boucler plusieurs ventes afin de renflouer les caisses marseillaises.

Depuis son arrivée à l'OM en 2016, Frank McCourt a grandement dépensé afin de renforcer l'effectif olympien, et pas toujours pour le résultat espéré. Par conséquent, l'homme d'affaires américain espère bien parvenir à renflouer les caisses du club phocéen sans avoir à mettre la main à la poche, autrement dit par le biais des ventes, un domaine dans lequel les dirigeants marseillais n'ont pas vraiment excellé ces dernières saisons. A l'exception de quelques jolies transactions à l'image de Zambo-Anguissa qui avait rejoint Fulham pour 25M€ (somme réinvestie sur Kevin Strootman) ou encore Lucas Ocampos et Morgan Sanson, tous deux vendus pour 15M€, rares sont les ventes qui ont permis à l'OM de se donner de l'air sur le plan financier. L'été dernier, malgré des dépenses importantes, seuls Hiroki Sakai, Maxime Lopez et Dario Benedetto ont été vendus pour un total avoisinant à peine les 6M€. Par conséquent, pour le prochain mercato, Frank McCourt a fixé des exigences à Pablo Longoria.

McCourt espère au moins deux grosses ventes