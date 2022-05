Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Danger pour l’avenir de Jorge Sampaoli ?

Publié le 19 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Entraîneur de l’OM depuis plus d’un an maintenant, Jorge Sampaoli obtient de très bons résultats. Pour autant, son avenir sur la Canebière pourrait ne pas être aussi certain que cela…

Ayant remplacé André Villas-Boas sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli a ramené de l’engouement au Vélodrome. Et les résultats suivent également puisque le club phocéen occupe actuellement le 3ème place de Ligue 1 et est en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais verra-t-on pour autant Sampaoli sur le banc de l’OM la saison prochaine ? Alors que Pablo Longoria aurait entamé des discussions pour prolonger le contrat de l’Argentin, actuellement lié jusqu’en 2023, certains doutes sont tout de même émis.

« Il n’y a pas de certitude »