Mercato - ASSE : La vente du club est quasiment bouclée !

Lancé depuis plus d'un an, le processus de vente de l'ASSE pourrait enfin connaître son dénouement dans les prochains jours. L'offre de David Blitzer pourrait effectivement être acceptée dès la fin de la saison.

Le 14 avril 2021, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer annonçaient, par le biais d'une lettre ouverte, leur volonté de vendre l'ASSE. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », expliquaient-ils. Cependant, voilà plus d'un an que rien ne se concrétise malgré l'intérêt de plusieurs investisseurs. Mais le processus de vente connaît un coup d'accélérateur puisque mardi, The Independent a révélé l'existence d'une offre de David Blitzer pour racheter l'ASSE via sa société Bolt Football Holding.

Le rachat de l'ASSE officialisé dès la fin de la saison ?