Mercato - Barcelone : Deux ventes fixées pour 110M€ cet été ?

Publié le 19 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

Désireux de renflouer les caisses du club cet été, le FC Barcelone espèrerait récupérer au moins 110M€ pour les ventes de Frenkie de Jong et Sergiño Dest.

Mission dégraissage cet été au FC Barcelone. Vu les ambitions du club catalan à court terme, l’idée est de passer un grand coup de balai dans l’effectif de Xavi afin de renflouer les caisses. Tous les indésirables sont, une fois de plus, invités à quitter le club, tout comme certains titulaires. C’est le cas de Frenkie de Jong et Sergiño Dest, des joueurs importants, qui pourraient aussi plier bagages.

110M€ espérés pour De Jong et Dest