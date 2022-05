Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour la vente de Frenkie de Jong, tout est clair au Barça !

Publié le 18 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone ne vendrait Frenkie de Jong, courtisé par le PSG et Manchester United notamment, qu’à une seule et unique condition bien précise selon le président Joan Laporta.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2026 au FC Barcelone, Frenkie de Jong serait susceptible de ne pas passer l’été en Catalogne. La cause ? Avec la nomination de son ancien entraîneur à l’Ajax Amsterdam, à savoir Erik Ten Hag à Manchester United, les Red Devils sembleraient déterminés à trouver un accord avec le FC Barcelone et le joueur pour son transfert cet été. En parallèle, le comité de direction du PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de l’international néerlandais. Au FC Barcelone, une vente est écartée à l’instant T et le restera si la stratégie économique du Barça se mettra en place dans les prochaines semaines.

« Si les leviers que nous voulons activer fonctionnent, il n’y aura pas de ventes pour des raisons économiques »