Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare un énorme coup de balai !

Publié le 19 mai 2022 à 0h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone devrait changer de visage durant l'intersaison. De nombreux joueurs pourraient être poussés vers la sortie en cas d'offre satisfaisante.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone pourrait mettre en vente plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival afin de récupérer des liquidités. De nombreux éléments, qui ne rentrent plus dans les plans de Xavi, pourraient obtenir un bon de sortie. Ce mardi soir, l'émission El Chiringuito a dévoilé la liste des joueurs concernés par un possible départ. Selon le média espagnol, ce n'est pas moins de dix éléments, qui devraient quitter le FC Barcelone cet été.

Une vague de départs se prépare au Barça

Le média annonce que Neto, Clément Lenglet, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Riqui Puig et Memphis Depay ont été invités à trouver une nouvelle équipe. En plus de ces joueurs, le FC Barcelone devrait se séparer de Luuk de Jong et d'Adama Traoré, étant donné que leur prêt ne devrait pas être renouvelé. Pour Ousmane Dembélé et Miralem Pjanic, aucune décision n'aurait encore été prise. Des discussions devraient avoir lieu dans les prochaines semaines