Mercato - OM : Tout est réglé pour l’avenir de Dimitri Payet !

Publié le 17 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme prévu, Dimitri Payet devrait bel et bien terminer sa carrière de joueur à l’OM et l’a clairement indiqué dimanche soir à l’occasion des Trophées UNFP.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet se rapproche sérieusement de la fin de sa carrière du haut de ses 35 ans. Le numéro 10 marseillais, qui reste à ce jour le joueur le plus cher de l’histoire du club (30M€ pour le faire revenir de West Ham en janvier 2017), a d’ailleurs répété en boucle ces derniers mois qu’il ne quitterait plus l’OM où une reconversion en tant que dirigeant lui a été promise par Frank McCourt. Et Payet en a remis une couche à ce sujet…

« Lié à Marseille à vie »