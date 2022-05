Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet scelle son avenir à l'OM !

Publié le 15 mai 2022 à 21h45 par La rédaction

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, Dimitri Payet a une fois de plus rassuré les supporters olympiens en rappelant qu’il ne quitterait pas Marseille cet été.

35 ans ou pas, Dimitri Payet est toujours le joueur clé de l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur et meilleur passeur olympien lors de cet exercice, le Réunionnais a vu sa saison s’arrêter en raison d’une blessure au mollet contractée contre le Feyenoord Rotterdam. Sa saison est donc terminée, ce qui lui laissera le temps de récupérer de sa blessure et de se préparer pour le prochain exercice. Et Dimitri Payet sait pertinemment où il la jouera cette prochaine saison.

« Je suis lié à Marseille à vie ! »