Mercato - OM : William Saliba en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 15 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que l’OM aimerait le conserver à l’issue de la saison, William Saliba a encore laissé planer le doute quant à son avenir.

William Saliba a peut-être joué son dernier match avec l’OM lors de la défaite à Rennes (2-0). Suspendu pour la dernière rencontre contre Strasbourg, l’international français n’est pas sûr de porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Prêté sans option d’achat par Arsenal, Saliba doit retourner en Angleterre à l’issue de cet exercice. Reste à savoir si le club londonien décidera de le conserver ou non…

« Je regrette pas une minute d’être venu ici »