Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Leonardo... Gros désaccord au PSG pour Pogba !

Publié le 15 mai 2022 à 21h15 par La rédaction

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba devrait voir son avenir se dessiner ailleurs. Avec un contrat expirant en juin, La Pioche ne manque pas de prétendants. Le PSG semblait prêt à le convaincre mais un désaccord en interne pourrait mettre à mal ce transfert…

Auteur d’une saison décevante avec Manchester United et avec un contrat expirant en juin prochain, l’international français Paul Pogba ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Reds Devils. Soucieux de recruter des renforts pour son entrejeu, le PSG est annoncé depuis de longues semaines maintenant comme le club le mieux placé pour récupérer Pogba. Toutefois, cela pourrait ne pas être aussi évident. Les négociations semblent prendre plus de temps que prévu, et cela serait la conséquence d'un désaccord entre les hommes forts du PSG, à savoir Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Entre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, ça coince.