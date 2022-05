Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces terribles révélations sur l’échec du PSG avec Camavinga !

Publié le 15 mai 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Eduardo Camavinga fait le bonheur du Real Madrid. L’été dernier, la Casa Blanca a raflé la mise avec le milieu de terrain alors à Rennes. D’autres clubs étaient pourtant intéressés, dont le PSG. Malheureusement pour le club de la capitale, cela ne s’est pas fait avec Camavinga.

En seulement quelques mois, Eduardo Camavinga a explosé au plus haut niveau et impressionné tout le monde avec Rennes. Malgré son jeune âge, ayant actuellement 19 ans, il a montré un incroyable talent. De quoi d’ailleurs lui ouvrir les portes de l’équipe de France. Mais cela lui a également permis de rejoindre l’un des plus grands clubs du monde : le Real Madrid. L’été dernier, à un an du terme de son contrat avec les Bretons, Camavinga avait fait le choix de quitter Rennes afin que son club formateur récupère un chèque dans l’opération. Et ce sont donc les Merengue qui ont flairé le bon coup, s’offrant les services d’Eduardo Camavinga. Un pari aujourd’hui payant tant le protégé de Carlo Ancelotti a été décisif en cette fin de saison, notamment en Ligue des Champions pour assurer la place en finale. Si le Real Madrid peut donc se réjouir d’avoir recruté l’ex-Rennais, d’autres clubs peuvent se mordre les doigts d’avoir laissé filer ce talent. Cela vaut notamment pour Manchester United, qui était intéressé, mais aussi le PSG.

Leonardo en a décidé autrement pour Camavinga…

Cet été, le PSG s’est fixé pour objectif de se renforcer au milieu de terrain. C’est une priorité pour le club de la capitale. Mais cela aurait donc pu être réglé dès l’été dernier avec Eduardo Camavinga. Il avait ainsi été annoncé que les Parisiens étaient intéressés par le désormais joueur du Real Madrid. Toutefois, le PSG a donc vu ce talent lui filer sous le nez. Et à en croire les informations de Marca , Leonardo ne serait pas étranger à cet échec. En effet, selon le média ibérique, si le PSG n’a pas pu recruter Eduardo Camavinga, c’est parce que son directeur sportif n’aurait pas voulu.

… et cela pourrait lui coûter cher !