Mercato - PSG : Une grosse concurrence attend Leonardo dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 15 mai 2022 à 18h45 par La rédaction

En quête de renforts estivaux, le PSG suivrait de près Sasa Kalajdzic, jeune attaquant du VFB Stuttgart. Cependant, le club de la capitale ne serait pas à être intéressé par l’Autrichien…

Avec de potentiels départs en attaque, notamment Kylian Mbappé proche du Real Madrid, ou encore Mauro Icardi, dont le club de la capitale souhaiterait se séparer lors du prochain mercato, le PSG aura besoin de renforcer son secteur offensif. Pour ce faire, les dirigeants parisiens garderaient un œil sur un attaquant du VFB Stuttgart : Sasa Kalajdzic. En effet, le jeune joueur, fort de ses 2 mètres de haut, a su s'imposer comme un indispensable au sein du club occupant la 15ème place de Bundesliga. Toutefois, pour le PSG, recruter Kalajdzic ne sera pas simple étant donné la concurrence…

Des concurrents de taille !