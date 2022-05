Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l'avenir de Leonardo !

Publié le 15 mai 2022 à 16h45 par La rédaction

Alors que le mercato estival s’annonce agité du côté du PSG, le club de la capitale ne serait pas encore certain de conserver Leonardo.

Alors qu'il devrait y avoir plusieurs changements dans l’effectif du Paris Saint-Germain au cours du mercato estival, il pourrait également y avoir du mouvement en interne. En effet, après une saison moyenne, marquée par l’élimination face au Real Madrid dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions, les supporters du club de la capitale veulent voir la direction réagir, et certains demandent le départ de Leonardo. Revenu en 2019, le directeur sportif du PSG a fait l'objet de nombreux critiques ces derniers mois. Et ce désir des fans parisiens pourraient bien se réaliser dans les semaines à venir puisque la porte de sortie pourrait pourquoi pas attendre Leonardo...

Leonardo n’est pas certain de conserver son poste

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Leonardo pourrait bel et bien perdre son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. En effet, le PSG ne serait pas certain de vouloir continuer l’aventure avec le Brésilien, présent au club depuis 3 saisons, après un premier passage entre 2011 et 2013. Les réflexion seraient actuellement en cours au sein de la direction parisienne. A voir maintenant quel choix sera pris pour Leonardo.