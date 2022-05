Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce buteur de Simeone veut rejoindre Xavi au Barça !

Publié le 15 mai 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Lors du dernier mercato hivernal, Alvaro Morata était tout proche de rejoindre le FC Barcelone. Mais finalement, l’affaire ne s’est pas faite et le club catalan s’est rabattu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, Alvaro Morata n’aurait toujours pas renoncé à son désir d’évoluer sous les couleurs blaugrana.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts. Afin de se remettre d’un début de saison catastrophique, le club catalan s’est considérablement renforcé, notamment sur le plan offensif avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce dernier aurait pu ne jamais rejoindre la Catalogne lors du dernier mercato hivernal. En effet, le Gabonais était le plan B de Joan Laporta, puisque sa priorité en tout début de mercato était Alvaro Morata. Toutefois, l’affaire n’a pas pu se faire et l’attaquant espagnol est resté à la Juventus. Cependant, son prêt chez la Vieille Dame arrive à expiration cet été et son avenir demeure plutôt incertain. Ainsi, Alvaro Morata ne sait pas encore s’il restera en Serie A la saison prochaine, ou s’il fera son retour à l’Atletico de Madrid. Mais à l’approche du mercato estival, le joueur de 29 ans n’aurait toujours pas abandonné son désir de rejoindre le FC Barcelone.

Morata veut toujours rejoindre le Barça

En effet, l’international de la Roja voudrait rejoindre le Barça cet été selon les informations d’ OK Diario . De son côté, le FC Barcelone aurait réactivé la piste, puisque jeudi dernier, lors de la réunion entre Mateu Alemany, directeur sportif du club culé, et Miguel Ángel Gil Marín, PDG de l'Atlético de Madrid, il aurait été question de l’avenir d’Antoine Griezmann, mais aussi d’Alvaro Morata. Cependant, aucune négociation n’aurait été initiée entre les deux hommes. Cette rencontre aurait simplement servi à prendre connaissance des positions et des intentions du FC Barcelone et de l’Atletico de Madrid concernant ces deux joueurs. Cependant, un potentiel transfert d’Alvaro Morata au Barça pourrait être compromis par plusieurs éléments.

La Juventus pourrait bloquer le transfert de Morata au Barça, Lewandowski et Mané également