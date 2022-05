Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rendez-vous au sommet pour Sampaoli !

Publié le 20 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

Alors qu’il a jeté un petit froid sur son avenir en conférence de presse, Jorge Sampaoli serait encore loin de quitter l’OM puisqu’il devrait rencontrer, en fin de saison, les dirigeants olympiens pour discuter d’une éventuelle prolongation.

La question était simple, la réponse beaucoup moins évidente. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est lancé dans un monologue pour répondre, sans vraiment donner d’indications sur son futur. « Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant. La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Il faut être clair et sincère, c'est plus important que le projet, l'entraineur ou le président. Car de là, le projet se décidera en s'appuyant sur ses bases-là. Il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club. Si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'es pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter dans cette compétition. Il faut créer une équipe pour cette compétition, c'est ce que font les grands clubs. Il faut être clair sur ce qu'on veut en Ligue des Champions », a lâché l’entraîneur de l’OM.

Réunion prévue en fin de saison pour discuter d’une prolongation

Mais pas de quoi inquiéter les supporters olympiens. Selon les informations du journal L’Equipe , rien ne laisserait présager un départ puisque Jorge Sampaoli aurait prévu de rencontrer ses dirigeants en fin de saison pour discuter d’une éventuelle prolongation de contrat. Récemment, le technicien argentin se serait même entretenu avec sa direction au sujet du mercato. Une nouvelle rassurante pour l’OM.