Mercato - ASSE : Les Verts préparent un coup de balai hallucinant !

Publié le 20 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

A une journée de la fin de la saison, l'ASSE va tenter d'arracher une place en barrage afin de se maintenir en Ligue 1. Pour cela, il faudra prendre au moins un point contre le FC Nantes samedi, en espérant que le FC Metz s'incline contre le PSG. Mais quelle que soit l'issue de la saison, les Verts se préparent à une révolution cet été.

La saison interminable de l'AS Saint-Etienne va enfin s'achever ce week-end. Mais l'issue est encore à déterminer pour les Verts dont le maintien en Ligue 1 est loin d'être acté. En effet, l'ASSE pointe à la 19e place de Ligue 1 à égalité de points avec le FC Metz, mais avec une différence de buts défavorable (-35 contre -29). Par conséquent, samedi, à l'occasion de la dernière journée du Championnat, le club du Forez devra espérer un scénario favorable pour rester en Ligue 1. Il faudra effectivement que l'ASSE prenne au moins un point sur la pelouse du FC Nantes en espérant que les Lorrains chutent au Parc des Princes contre le PSG, déjà assuré du titre de Champion de France. Par conséquent, la tension est à son paroxysme à Saint-Etienne, d'autant plus que cet été devrait être marqué par une sacrée revue d'effectif, quelle que soit la division dans laquelle évolue l'ASSE.

Une vingtaine de joueurs sur le départ ?

Selon les informations de L'EQUIPE , c'est effectivement un chantier pharamineux qui attend Loïc Perrin cet été. Et pour cause, entre les retours de prêt et les fins de contrat, 14 joueurs pourraient partir libre dès la fin de la saison. C'est quasiment la moitié de l'effectif professionnel qui compte 29 joueurs sous contrat. En effet, les prêts de Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko, et Sada Thioub s'achèvent le 30 juin tout comme les contrats de Bilal Benkhedim, Ryad Boudebouz, Assane Dioussé, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Bakary Sako, Miguel Trauco et Arnaud Nordin, ce dernier s'étant déjà engagé avec Montpellier. Et parmi ces 14 joueurs, seul Falaye Sacko sera conservé en cas de maintien en L1. Par conséquent, l'effectif de l'ASSE pourrait perdre d'un coup la moitié de ses éléments.



Et ce n'est pas terminé. L'EQUIPE ajoute que certains de ceux qui voient leur contrat s'achever dans un an seront également poussés au départ. A l'image de Denis Bouanga, convoité par le Celta Vigo et qui représente une valeur marchande intéressante. Les situations d'Adil Aouchiche et Zaydou Youssouf seront également étudiées et les deux milieux de terrain pourraient également se voir indiquer la sortie. Ce sera également le cas d'Harold Moukoudi dont la valeur est estimée à 5M€. D'ailleurs, en cas de relégation en Ligue 2, l'ASSE devrait chercher à renflouer ses caisses en se séparant de joueurs ayant une belle valeur marchande. Dans cette optique, les Stéphanois pourraient essayer de vendre Lucas Gourna-Douath. Le prometteur milieu de terrain de 18 ans est estimé à 10M€. Enfin, Saïdou Sow et Madhi Camara, qui possèdent également une belle cote sur le marché, pourraient aussi être poussés au départ. Au total, ce sont donc 21 joueurs sur 29 qui pourraient être concernés par un départ cet été. Sans oublier qu'il faudra également trouver un remplaçant à Pascal Dupraz, le tout avec en toile de fond la vente du club qui pourrait bien se boucler prochainement avec l'arrivée de David Blitzer à la tête des Verts. Par conséquent, c'est une véritable révolution qui attend l'ASSE cet été. Reste à savoir si ce sera en Ligue 1 ou en Ligue 2.