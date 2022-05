Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Rabiot sur le départ ?

Publié le 20 mai 2022 à 9h52 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2022 à 10h03

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la Juventus Turin, le milieu de terrain Adrien Rabiot pourrait bien quitter le club transalpin dès cet été.