Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Kamara déjà trouvé par Sampaoli ?

Publié le 20 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Alors que l’OM va perdre gros avec le départ de Boubacar Kamara, Jorge Sampaoli aurait déjà une idée pour remplacer le futur ex-Marseillais.

Si l’OM espérait toucher le gros lot avec Boubacar Kamara, rien ne rentrera finalement dans les caisses du club phocéen. Si Pablo Longoria a tout tenté pour prolonger le joueur de Jorge Sampaoli, cela ne s’est pas fait. Arrivant au terme de son contrat à l’OM, Kamara va partir libre. Une grosse perte financière, mais aussi sportive. En effet, le minot marseillais est essentiel dans le schéma de Sampaoli grâce notamment à sa polyvalence. Le remplacer sera donc difficile…

La solution Rongier ?