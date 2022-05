Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi fait une grande demande à Kamara !

Publié le 19 mai 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Boubacar Kamara s'achève le 30 juin, Mattéo Guendouzi espère que son coéquipier prolongera son bail à l'OM.

A l'approche de la fin de la saison, l'OM doit plusieurs dossiers chauds, et le plus urgent concernent évidemment Boubacar Kamara dont le contrat s'achève le 30 juin. Et selon toute vraisemblance, le jeune marseillais devrait quitter le club phocéen libre, d'autant plus que plusieurs clubs sont très intéressés à l'image de l'Atlético de Madrid et Aston Villa. Malgré tout, Mattéo Guendouzi espère que Boubacar Kamara prolongera finalement son bail à l'OM.

Guendouzi espère que Kamara prolongera