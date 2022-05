Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid dézingue déjà Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 18h15 par Bernard Colas mis à jour le 20 mai 2022 à 18h16

Bientôt libre, Kylian Mbappé fait durer le suspense depuis de longs mois et pourrait finalement prolonger au PSG, après avoir été annoncé avec insistance au Real Madrid. Un feuilleton qui agace la direction merengue, mais également les joueurs de Carlo Ancelotti.

Le feuilleton Mbappé est entré dans sa phase finale. L’international français va annoncer sa décision dans les prochaines heures, lui qui fait l’objet d’une lutte acharnée entre le PSG et le Real Madrid. Ce vendredi, Fayza Lamari a révélé que son fils avait trouvé un accord avec les deux clubs et qu’il devait désormais trancher pour son avenir, et à en croire Sky Italia , c’est finalement le PSG qui pourrait rafler la mise. Pourtant, le Real Madrid partait grand favori, et ce possible retournement de situation n’est guère apprécié dans la capitale espagnole.

Au sein de la direction et dans le vestiaire du Real, on s’agace du feuilleton Mbappé

Selon OK Diario , le Real Madrid est très clairement agacé de la tournure que prend le dossier Mbappé. Au sein de la direction, on ne comprend pas les doutes du champion du monde tricolore, avec qui un accord verbal a été trouvé depuis longtemps comme vous l’a révélé le10sport.com, mais dans le vestiaire, les joueurs sont également lassés de cette histoire. Les protégés de Carlo Ancelotti seraient partagés entre la surprise et, pour certains, la colère alors que la venue de Kylian Mbappé semblait actée. Certains membres du vestiaire sont agacés de l’importance prise par ce dossier, notamment par la faute de la star du PSG qui n’hésite pas à faire durer le suspense pour son avenir, alors que le Real Madrid s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Tout le monde a visiblement hâte de connaître la conclusion de ce feuilleton…