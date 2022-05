Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a fait une annonce retentissante au Barça !

Publié le 20 mai 2022 à 10h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alarmé le PSG. Et alors que la saison est sur le point de se terminer, le numéro 7 du Barça aurait annoncé en interne qu'il ne savait pas encore dans quel club il jouerait en 2022-2023.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé est de plus en plus incertain. Arrivé au Barça à l'été 2017 pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, le champion du monde français pourrait prendre le large dès cet été. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Et alors que son engagement prendra fin dans un peu plus d'un mois, Ousmane Dembélé ne saurait toujours pas de quoi son avenir est fait.

Ousmane Dembélé est toujours en plein doute pour son avenir

Selon les informations d' El Chiringuito , divulguées par le journaliste José Alvarez, Ousmane Dembélé aurait fait passer un message clair sur son avenir lors du diner de fin de saison du Barça. En effet, le numéro 7 catalan aurait annoncé qu'il ne savait pas s'il allait rester au Camp Nou la saison prochaine. Le suspens reste donc entier en ce qui concerne Ousmane Dembélé.