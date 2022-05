Mercato - PSG : Le Qatar prend l’avantage pour Sadio Mané !

Foot - Mercato - PSG

Dans les petits papiers du PSG et du Bayern Munich, Sadio Mané ne voudrait pas prolonger avec Liverpool. Et même si le club bavarois a ouvert des pourparlers avec son agent, l’offre du PSG serait trop importante pour que le Bayern rivalise.

Que Kylian Mbappé reste ou non, le PSG tentera de se renforcer en attaque cet été. Ousmane Dembélé est l’une des priorités de Leonardo mais il n’est pas le seul joueur dans les petits papiers du directeur sportif parisien. Encore auteur d’une saison de haute voltige, Sadio Mané intéresserait le PSG mais aussi le Bayern Munich. Mais Paris semble avoir un avantage de taille dans ce dossier.

A en croire les informations de Christian Falk, journaliste pour Bild Sport , divulguées dans le Podcast Bayern Insider , le Bayern Munich aurait bel et bien contacté les agents de Sadio Mané. De son côté, l’international sénégalais ne souhaiterait pas prolonger à Liverpool car il a reçu une offre importante de la part du PSG. Et face à cette proposition, le Bayern Munich ne devrait pas être en mesure de rivaliser.

Bayern contacted Sadio Mané's agents & are interested in the player. Meanwhile, Mané is currently not willing to extend his contract at Liverpool as he got a big offer from PSG. FCB are unlikely to be able to compete with Paris' offer. Move complicated [@cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/zPqrWfKnfz