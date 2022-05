Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une voie royale pour Sadio Mané !

Publié le 19 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone et le Bayern Munich semblent être de vraies possibilités pour Sadio Mané, le contrat XXL que le PSG pourrait lui proposer le ferait particulièrement réfléchir.

À l’instar de Roberto Firmino et surtout Mohamed Salah, le contrat de Sadio Mané arrivera à expiration le 30 juin 2023 à Liverpool. Et alors que l’opération prolongation de contrat s’annonçait moins épineuse que le dossier Salah pour le comité de direction de Liverpool, les compteurs sembleraient avoir été remis à zéro pour Mané qui figurerait dans le viseur du FC Barcelone et du Bayern Munich. Et le PSG ne serait pas étranger à ce revirement de situation.

Le PSG fait réfléchir Sadio Mané !