Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à frapper fort avec Sadio Mané !

Publié le 18 mai 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Avec le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG va devoir frapper fort pour remplacer le Français. Et cela pourrait être le cas avec un transfert de Sadio Mané en provenance de Liverpool.

En ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé, rien n’est encore officiel pour le moment. Toutefois, la tendance semble clairement être à un départ vers le Real Madrid. Cela serait alors un coup dur pour le PSG dont il faudra se relever. Mais comment faire oublier le Français ? Tandis qu’Erling Braut Haaland n’est aujourd’hui plus une option et que Robert Lewandowski penche vers le FC Barcelone, il faut donc regarder ailleurs. Et pour le PSG, le bonheur pourrait se trouver du côté de Liverpool avec l’une des stars de Jürgen Klopp.

Le PSG, favori pour accueillir Sadio Mané ?