Mercato - PSG : Nouvelle avancée à venir pour l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 20 mai 2022 à 1h45 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba serait convoité par le PSG et la Juventus. D’ailleurs, le club turinois devrait de nouveau passer à l’action très prochainement pour essayer de convaincre le joueur de 29 ans de faire son retour en Serie A.

Malgré l’importance du feuilleton Kylian Mbappé, le PSG aurait tout de même d’autres dossiers à gérer pour son mercato. Le club de la capitale entend bien se renforcer à plusieurs postes et sonderait le marché des transferts à la recherche de plusieurs joueurs. La direction parisienne pourrait encore une fois se tourner vers les agents libres comme Paul Pogba. L’international tricolore voit son contrat expirer en juin prochain et il ne devrait pas prolonger avec Manchester United. Cependant, la Juventus suivrait également avec attention la situation du joueur de 29 ans. Et le club turinois devrait de nouveau passer à l’action dans peu de temps dans le dossier.

De nouveaux contacts prévus avec la Juventus