Mercato - PSG : Guardiola proche de faire un coup de maître avec Pogba ?

Publié le 19 mai 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

Bien que le Manchester City de Pep Guardiola soit parvenu à trouver un terrain d’entente sur les bases d’un contrat avec Paul Pogba, le joueur de Manchester United aurait finalement fait machine arrière pour une raison précise. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG.

Paul Pogba pourrait-il quitter rejoindre le PSG à l’intersaison ? Sous contrat jusqu’en juin prochain du côté de Manchester United, une prolongation ne serait absolument plus d’actualité selon différents médias anglais, bien que Pogba affirmait en mars dernier pour Téléfoot que tout était encore possible puisqu’il n’avait lui-même pas pris de décision définitive. Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un oeil avisé sur l’évolution du dossier Pogba et estimerait que le champion du monde tricolore serait l’élément qui manquerait à l’entrejeu du PSG. D’après The Times, la Juventus aurait bel et bien discuté avec Pogba et son entourage cette semaine et le PSG resterait en embuscade. Et alors que la rumeur Manchester City avait été évoquée par plusieurs médias dernièrement, Pogba ne devrait pas déposer ses valises à l’Etihad Stadium.

Pogba se serait mis d’accord avec Manchester City, mais…