Mercato - OM : Coup de froid pour cette recrue à 12M€ de Longoria !

Publié le 19 mai 2022 à 19h30 par La rédaction

Auteur de bonnes prestations avec le SCO d’Angers, Mohamed Ali-Cho est dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille en vue du mercato estival. Alors que des négociations sont en cours depuis plusieurs semaines, l’OM aurait trouvé un accord pour un transfert à 12M€. Mais l'arrivée de Cho sur la Canebière serait encore très loin d'être actée...

Alors que l’Olympique de Marseille réalise une grande saison et pourrait décrocher sa place pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Pablo Longoria souhaite renforcer son effectif en conséquence. Le président de l’OM se montre déjà très actif pour offrir à Jorge Sampaoli une équipe capable de faire oublier les deux dernières campagnes phocéennes dans cette compétition, en 2013 et 2020. Plusieurs postes devraient être ciblés en priorité, notamment dans le secteur offensif, où l’actuel 3ème de Ligue 1 souhaiterait attirer un crack du championnat, en la personne de Mohamed Ali-Cho.

L’OM veut attirer Ali-Cho

Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille devrait être l’un des gros chantiers de Pablo Longoria cet été. En effet, le prêt d’Amine Harit arrive à expiration, tandis qu’Arkadiusz Milik pourrait faire ses valises. Pour densifier son attaque, l’OM s’intéresse à Mohamed Ali-Cho, comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 8 avril. Déjà intégré à l’effectif du SCO d’Angers la saison dernière, le joueur de 18 ans a bien évolué, lui qui est désormais un élément clé du système de Gérald Baticle. Apparu à 31 reprises, le natif de Stains a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, et ses performances ne sont pas passées inaperçues. En effet, ce dernier a même tapé dans l’œil de Sylvain Ripoll, qui l’a convoqué en équipe de France Espoirs. Toutefois, son contrat prendra fin en juin 2023, et les Angevins ne veulent pas prendre le risque de voir leur pépite partir librement dans un an. Des négociations ont alors commencé avec le club phocéen, et un accord a été trouvé entre les deux clubs.

Un accord a été trouvé entre les deux parties, mais l'OM n'est pas seul