Mercato - PSG : Le bras de fer est lancé pour Paul Pogba…

Publié le 19 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Sachant pertinemment que le PSG dispose d’une puissance financière bien au-dessus de la sienne, la Juventus aurait joué la carte du projet sportif auprès de Paul Pogba afin de l’inciter à snober le PSG après son départ libre de tout contrat de Manchester United cet été…

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Paul Pogba. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, le champion du monde tricolore ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Red Devils et s’engager avec le club de son choix. Manchester City a semblé être une option ces derniers jours, mais selon Fabrizio Romano, le club entraîné par Pep Guardiola ne bouclera pas l’arrivée de Pogba après celle d’Erling Braut Haaland. Un concurrent en moins donc pour le PSG et son directeur sportif Leonardo qui ne cesseraient de bouger leurs pions en coulisse afin d’attirer Paul Pogba au PSG cet été via son statut d’agent libre.

La Juve a abattu son joker pour Pogba